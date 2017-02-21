Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Абдылдаев соболезнует МИД РФ в связи с кончиной Виталия ЧуркинаАбдылдаев соболезнует МИД РФ в связи с кончиной Виталия ЧуркинаМэрия Бишкека снесла два кафе на проспекте ЧуйМэрия Бишкека снесла два кафе на проспекте Чуй

В Мельбурне самолет упал на торговый центр

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-melb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411250-ru.html

Похожие новости

В Австралии легкомоторный самолет упал на торговый центр

В Мельбурне самолет упал на торговый центр

Для работников прокуратуры провели тренинг по предотвращению торговлей людьми

Первый вице-премьер КР встретился с родственниками Жакшылыка, чья семья погибла в результате крушения самолета

Главы МИД КР и Словакии подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей

21 февраля 2017, 12:06       Комментарии

В австралийском Мельбурне легкомоторный самолет упал на крышу торгового центра сразу после взлета с расположенного рядом аэродрома, пишет "Медуза". Как сообщили в полиции штата Виктория, погибли все пять человек, которые находились на борту.
Авиакатастрофа произошла около 9 утра по местному времени (1:00 ночи по Москве), за час до открытия торгового центра. Никто кроме находившихся в самолете не пострадал.
По данным Daily Mail, на борту были пилот-австралиец и четыре американца, приехавшие на отпуск. Двухмоторный Beechcraft King Air направлялся на остров Кинг к югу от города.
Прямо перед катастрофой пилот успел сообщить диспетчерам о критической неисправности двигателей. Подробностей о причинах неполадки пока нет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум