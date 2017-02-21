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Чемпион международного турнира по бодибилдингу Arnold Classic приедет в Бишкек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/chempi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411249-ru.html

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21 февраля 2017, 12:18       Комментарии

25 февраля в рамках вручения ежегодной премии Aesthetic People в Бишкек прибывает известный спортсмен, чемпион турнира Arnold Classic, обладатель карты "Профессионала" (PRO-Card) по версии авторитетнейшей Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Денис Гусев, сообщают организаторы.
Премия Aesthetic People будет вручена за спортивные достижения 2016 года в номинациях: лучший фитнес-центр, лучший женский фитнес-центр, спортсмен года, спортсменка года, тренер года.
Мероприятие представляет собой концептуальный ивент, с участием большого количества именитых спортсменов Кыргызстана из среды фитнеса, бодибилдинга и силовых видов спорта, а также профессиональных тренеров, инструкторов, представителей фитнес-центров и спортивных клубов Бишкека. Денис Гусев проведет открытую тренировку на тему "Современный бодибилдинг. Подготовка спортсменов в категории Men’sphysique", – говорится в сообщении.

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