Чемпион международного турнира по бодибилдингу Arnold Classic приедет в Бишкек

21 февраля 2017, 12:18 Комментарии

25 февраля в рамках вручения ежегодной премии Aesthetic People в Бишкек прибывает известный спортсмен, чемпион турнира Arnold Classic, обладатель карты "Профессионала" (PRO-Card) по версии авторитетнейшей Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Денис Гусев, сообщают организаторы.

Премия Aesthetic People будет вручена за спортивные достижения 2016 года в номинациях: лучший фитнес-центр, лучший женский фитнес-центр, спортсмен года, спортсменка года, тренер года.

Мероприятие представляет собой концептуальный ивент, с участием большого количества именитых спортсменов Кыргызстана из среды фитнеса, бодибилдинга и силовых видов спорта, а также профессиональных тренеров, инструкторов, представителей фитнес-центров и спортивных клубов Бишкека. Денис Гусев проведет открытую тренировку на тему "Современный бодибилдинг. Подготовка спортсменов в категории Men’sphysique", – говорится в сообщении.