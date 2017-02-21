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MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355755_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411248-ru.html

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Горняки помогут жителям Чон-Алайского и Чаткальского районов, пострадавших от лавин

21 февраля 2017, 11:59       Комментарии

Лидер по покрытию мобильной связью населенной территории страны, компания MegaCom, продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана.
Так, за прошедший месяц на перевале Алабель, который находится в Таласской области, с запуском современной базовой станции появилась мобильная связь от MegaCom. В значительной степени был улучшен сигнал благодаря расширению сети и установке новых базовых станций в городах Ош и Талас, а также в селе Жайыл Чуйской области. Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в 6 областях страны:
Чуйская область:
<li>г. Бишкек</li><li> с. Джер-Казар</li><li>с. Нижний Норус</li><li> с. Джекен</li><li> с. Федоровка</li><li> с. Беш-Орюк</li><li> с. Арал Ближний</li><li> с. Арал Дальний</li><li> с. Белек</li><li> с. Интернациональное</li><li> с. Кайырма</li><li> с. Кош-Кашат</li><li> с. Кошой</li><li> с. Ленин-Джол</li><li>с. Чон-Джар</li><li> с. Шамшы</li><li> с. Ак-Бешим</li><li> с. Калыгул</li><li> с. Садовое</li><li> с. Арал </li><li> с. Жайыл</li>
Иссык-Кульская область:
<li>г. Балыкчы</li>
Нарынская область:
<li>с. Казыбек</li><li> с. Кара-Булун</li><li>с. Ак-Талаа (им. Калинина)</li><li> с. Джаны-Кюч</li><li> с. Кара-Суу</li><li>с. Оттук</li><li>с. Эчки-Башы</li>
Таласская область:
<li>с. Ак-Башат</li><li> с. Кайнар</li><li> с. Кек-Сай </li><li> с. Кек-Таш</li>
Джалал-Абадская область:
<li>г. Джалал-Абад</li>
Ошская область:
<li>г. Ош</li><li> с. Арал</li><li> с. Фрунзе</li><li>с. Нойгут</li><li> с. им. Чапаева</li>
Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
MegaCom – надежный оператор связи.
В центре внимания.

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