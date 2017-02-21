Мэрия Бишкека снесла два кафе на проспекте Чуй

21 февраля 2017, 12:03 Комментарии

На пересечении улиц Шабдан Баатыра и проспекта Чуй управление землепользования столицы сносит очередные незаконные строения - кафе "Лазиза", а также пристройку быстрого питания. Владельцам данных заведений был дан срок более 20 дней на самостоятельную ликвидацию.

"Во исполнение оперативного штаба проводятся инвентаризации построек в Бишкеке. Так, был выявлен еще один факт незаконного строительства объектов. Данные заведения функционировали без разрешительных документов и сейчас они демонтируются", - сказал заведующий отделом контроля управления землепользования строительства г. Бишкек при мэрии Азамат Кадыров.