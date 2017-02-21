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Мэрия Бишкека снесла два кафе на проспекте Чуй

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355751_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411247-ru.html

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21 февраля 2017, 12:03       Комментарии

На пересечении улиц Шабдан Баатыра и проспекта Чуй управление землепользования столицы сносит очередные незаконные строения - кафе "Лазиза", а также пристройку быстрого питания. Владельцам данных заведений был дан срок более 20 дней на самостоятельную ликвидацию.
"Во исполнение оперативного штаба проводятся инвентаризации построек в Бишкеке. Так, был выявлен еще один факт незаконного строительства объектов. Данные заведения функционировали без разрешительных документов и сейчас они демонтируются", - сказал заведующий отделом контроля управления землепользования строительства г. Бишкек при мэрии Азамат Кадыров.

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