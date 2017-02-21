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Опрос: Что делать с бродячими животными?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355750_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411246-ru.html

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21 февраля 2017, 12:10       Комментарии

Почти на каждом перекрестке и в каждом дворе водятся бездомные животные. Кто-то их любит и подкармливает, а кто-то боится и пытается обойти стороной.
В настоящий момент муниципалитет борется с бездомными собаками путем их отстрела. И это работает, животных на улицах действительно стало меньше.
Но насколько это гуманно? Таким же вопросом задавались защитники животных и активисты в ходе встречи с начальником управления ЖКХ Канатбеком Эшатовым. Кроме того, активисты подготовили программу по работе с бездомными животными, которая исключает их отстрел.
"ВБ" решил узнать мнение горожан, что же стоит делать с бродячими животными и насколько эффективен отстрел.
Большинство сошлись во мнении, что отстрел - это негуманный способ. Бишкекчане заметили, что выстрел не всегда приводит к смерти и часто животное мучается на протяжении длительного времени. Опрошенные считают, что вместо отстрела животных стоит отлавливать и стерилизовать либо усыплять. Также было предложено содержать бродячих животных в специальных питомниках.

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