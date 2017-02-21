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Главу Госкомсвязи обвиняют в деле о повышении цены на интернет для КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355693_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411245-ru.html

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21 февраля 2017, 12:14       Комментарии

Один из главных фигурантов уголовного дела по заключению заведомо невыгодного для Кыргызстана контракта о поставке интернета в республику дал показания против главы Госкомитета по связи и информации Бакыта Шаршембиева. Об этом сегодня, 21 февраля, "ВБ" сообщили достоверные источники в правительстве.
По данным собеседника, в показаниях одного из фигурантов дела говорится, что именно по указанию Шаршембиева летом прошлого года был заключен контракт о повышении стоимости интернета для Кыргызстана.
Начальник следственного управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в Бишкеке Сооронбай Идрисов сообщил "ВБ", что соответствующую информацию ведомство может предоставить только в письменном виде, и по телефону он никаких комментариев не дает.
Напомним, Генпрокуратура установила, что 1 августа председатель правления "Кыргызтелеком" Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодный договор с компанией "G.К.S.G" о доступе к интернету на скорости 7 Гбит/с с ежемесячной абонентской платой для каждой компании в размере $210 тысяч ($30 за 1 Мбит/с).
Генпрокуратура возбудила уголовное дело на Ешеналиева по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций". Позже дело передали Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. В начале февраля ведомство сообщало, что следствие продлили еще на месяц.

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