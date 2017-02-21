В Кыргызстане за 2016 год было проведено более 44 тыс тендеров на 52,6 млрд сомов

21 февраля 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане за 2016 год было проведено 44 тыс 70 тендеров. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Департамента государственных закупок при Министерстве финансов Улан Даникеев.

По его словам, портал госзакупок заработал в 2016 году. И за этот год Департаментом была проделана большая работа в сфере госзакупок. "За 2016 год проведено госзакупок на 52 млрд 651 млн 623 тыс сомов. Проведено 44 тыс 70 тендеров. По сравнению с 2015 годом больше на 458,6 млн сомов. При этом сумма экономии от проведения госзакупок в 2016 году составили 9 млрд 561 млн 954 тыс сомов", - сказал У.Даникеев.

Как он отметил, очень много критики в адрес Департамента госзакупок. "Но стоить отметить, что сегодня госзакупки, которые проводятся в стране - открыты. Каждый гражданин видит, как проводится процедура госзакупок и куда идут деньги. Метод госзакупок в первую очередь приводит к финансовой дисциплине, то есть госучреждение уже не может закупать, то, что хочется, а покупает лишь то, что нужно. Это философия госзакупок – финансовая дисциплина должна быть везде", - подчеркнул глава Департамента.