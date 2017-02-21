Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Адвокат Самакова: Его вина не доказана, все обвинения надуманныАдвокат Самакова: Его вина не доказана, все обвинения надуманныMegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страныMegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

В Кыргызстане за 2016 год было проведено более 44 тыс тендеров на 52,6 млрд сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411244-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 22 февраля

Одним из важнейших направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией является сохранение русского языка, - глава Минобразования

Госзакупки до 1 млн сомов можно будет проводить без тендера

В Кыргызстане за прошедший год объем госзакупок АО и ГП составил 17,2 млрд сомов

Государство сэкономило 9 млрд сомов от проведения госзакупок на веб-портале

21 февраля 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане за 2016 год было проведено 44 тыс 70 тендеров. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Департамента государственных закупок при Министерстве финансов Улан Даникеев.
По его словам, портал госзакупок заработал в 2016 году. И за этот год Департаментом была проделана большая работа в сфере госзакупок. "За 2016 год проведено госзакупок на 52 млрд 651 млн 623 тыс сомов. Проведено 44 тыс 70 тендеров. По сравнению с 2015 годом больше на 458,6 млн сомов. При этом сумма экономии от проведения госзакупок в 2016 году составили 9 млрд 561 млн 954 тыс сомов", - сказал У.Даникеев.
Как он отметил, очень много критики в адрес Департамента госзакупок. "Но стоить отметить, что сегодня госзакупки, которые проводятся в стране - открыты. Каждый гражданин видит, как проводится процедура госзакупок и куда идут деньги. Метод госзакупок в первую очередь приводит к финансовой дисциплине, то есть госучреждение уже не может закупать, то, что хочется, а покупает лишь то, что нужно. Это философия госзакупок – финансовая дисциплина должна быть везде", - подчеркнул глава Департамента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум