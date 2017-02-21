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Глава МИД КР выразил соболезнования в связи кончиной постпреда РФ В.Чуркина

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411243-ru.html

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21 февраля 2017, 11:48       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев направил соболезнование своему российскому коллеге Сергею Лаврову в связи со скоропостижной кончиной Постоянного представителя Российской Федерации при ООН в г. Нью-Йорк Виталия Ивановича Чуркина. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
"Разделяя горечь и боль тяжелой утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким В.И.Чуркина и всему коллективу Министерства иностранных дел Российской Федерации" - говорится в тексте соболезнования.

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