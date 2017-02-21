Глава МИД КР выразил соболезнования в связи кончиной постпреда РФ В.Чуркина

21 февраля 2017, 11:48 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев направил соболезнование своему российскому коллеге Сергею Лаврову в связи со скоропостижной кончиной Постоянного представителя Российской Федерации при ООН в г. Нью-Йорк Виталия Ивановича Чуркина. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Разделяя горечь и боль тяжелой утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким В.И.Чуркина и всему коллективу Министерства иностранных дел Российской Федерации" - говорится в тексте соболезнования.