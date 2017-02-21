У.Даникеев: "В 2016 году госучреждения, финансируемые из бюджета закупили товары на 10,5 млрд сомов"

21 февраля 2017, 11:55 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В 2016 году госучреждения, финансируемые из республиканского бюджета закупили товары на 10,5 млрд сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Департамента государственных закупок при Министерстве финансов Улан Даникеев.

По его словам, в 2016 году на портале госзакупок больше половины конкурсов это 55,5% от общего количества проведенных конкурсов провели государственные учреждения, финансируемые из республиканского бюджета. Их годовой план закупок был составлен на сумму 21 млрд 721 млн 781 тыс. сомов, однако, при проведении 24 тыс 496 конкурсов фактическая сумма госзакупок составила 18 млрд 812 млн 436 тыс. сомов. При этом, сумма сэкономленных средств республиканского бюджета составила 2 млрд 909 млн 345 тыс. сомов.

"В 2016 году государственными учреждениями, финансируемых из республиканского бюджета закуплены товары на сумму 10 млрд 596 млн сомов, услуги на сумму 1 млрд 345 млн сомов, работы на сумму 6 млрд 868 млн сомов и консультационные услуги на сумму 3 млн 689 тыс. сомов", - сказал У.Даникеев.

Как он отметил, по сравнению с показателями 2015 года, в 2016 году количество проведенных конкурсов государственными учреждениями, финансируемых из республиканского бюджета выросло на 18 тыс 999, фактическая сумма госзакупок уменьшилась на 8 млрд 795 млн сомов, сумма экономии от проведения госзакупок уменьшилась на 961,4 млн сомов.

Также глава Департамента госзакупок посоветовал всем учреждениям, при проведении тендеров внимательно изучать договор и четко формировать свое желание, чтобы потом не было жалоб и недовольств. "Что закажешь, то и получишь", - отметил он.