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Минсоцразвития КР: В 2016 году поступило 1 тыс 383 заявлений и жалоб от граждан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minsotcra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411241-ru.html

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21 февраля 2017, 12:02       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. За 12 месяцев 2016 года в Министерство труда и социального развития КР всего поступило 1 тыс 383 заявлений и жалоб граждан, что на 74 заявления или 5,7% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В региональном разрезе структура поступивших заявлений по нарастанию выглядит следующим образом: г.Бишкек - 44,5%, Ошская область - 8,4%, Чуйская область - 15,1%, Джалал-Абадская область - 9,1%, Нарынская область - 10,2%, Иссык-Кульская область - 7,0%, Баткенская область - 2,6% и Таласская область - 3,1%.
По предмету обращения поступившие заявления имеют следующую структуру:
- государственные пособия - 20,8% (287 ед.);
- оказание материальной/гуманитарной помощи – 20,0% (276 ед.);
- предоставление льгот - 12,4% (172 ед.);
- определение группы инвалидности – 7,3% (101 ед.);
- услуги семье и детям - 6,9% (96 ед.);
- услуги ЛОВЗ и пожилых граждан - 6,6% (91 ед.);
- содействия в трудоустройстве и занятости – 11,9% (165 ед.);
- разное (слуховой аппарат, зубо-протезирование, определение в ССУ, жалоба на руководителей и работников УСР, путевки в санатории, курорты, гендер, правовые, финансовые вопрос и др.) - 14,1% (195 ед.).
За отчетный период посредством интернет-портала "Kattar.kg" поступило 48 обращений граждан.
Кроме того, руководством Министерства принято всего 367 чел., из них Министром - 211, статс-секретарем - 50, заместителями министра - 106.
Общественной приемной принято 686 чел., из них положительно решены вопросы 342 человек, остальным даны разъяснения.

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