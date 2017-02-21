Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опрос: Что делать с бродячими животными?Опрос: Что делать с бродячими животными?В Мельбурне самолет упал на торговый центрВ Мельбурне самолет упал на торговый центр

В Кыргызстане за прошедший год объем госзакупок АО и ГП составил 17,2 млрд сомов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411240-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 22 февраля

Комиссионные Гарантийного фонда с 1 марта составят 2,5% годовых от суммы гарантии

Одним из важнейших направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией является сохранение русского языка, - глава Минобразования

Госзакупки до 1 млн сомов можно будет проводить без тендера

В Кыргызстане за 2016 год было проведено более 44 тыс тендеров на 52,6 млрд сомов

21 февраля 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /СалтанатАбдраева – Кабар/. В Кыргызстане за прошедший год объем госзакупок акционерных обществ (АО) и госпредприятий (ГП) составил 17,2 млрд сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев.
Как он отметил, по данным веб-портала государственных закупок в 2016 году план закупок акционерных обществ с госдолей более 50% и государственных муниципальных предприятий, созданных за счет государственных средств был составлен на сумму 21 млрд 628 млн 850 тыс. сомов.
"Фактически, акционерными обществами с государственной долей более 50% и муниципальными предприятиями проведен 6 тыс 451 конкурс на сумму 17 млрд 244 млн сомов. При этом, сумма сэкономленных государственных средств от проведения госзакупок составила 4 млрд 385 млн сомов", - сказал У.Даникеев.
Также глава Департамента рассказал, что акционерными обществами с госдолей более 50% и муниципальными предприятиями закуплены товары на сумму 13 млрд 676 млн сомов, услуги на сумму 1 млрд 240 млн сомов, работы на сумму 2 млрд 327 млн сомов и консультационные услуги на сумму 1 млн 166 тыс. сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум