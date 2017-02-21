В Кыргызстане за прошедший год объем госзакупок АО и ГП составил 17,2 млрд сомов

21 февраля 2017, 12:09 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /СалтанатАбдраева – Кабар/. В Кыргызстане за прошедший год объем госзакупок акционерных обществ (АО) и госпредприятий (ГП) составил 17,2 млрд сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев.

Как он отметил, по данным веб-портала государственных закупок в 2016 году план закупок акционерных обществ с госдолей более 50% и государственных муниципальных предприятий, созданных за счет государственных средств был составлен на сумму 21 млрд 628 млн 850 тыс. сомов.

"Фактически, акционерными обществами с государственной долей более 50% и муниципальными предприятиями проведен 6 тыс 451 конкурс на сумму 17 млрд 244 млн сомов. При этом, сумма сэкономленных государственных средств от проведения госзакупок составила 4 млрд 385 млн сомов", - сказал У.Даникеев.

Также глава Департамента рассказал, что акционерными обществами с госдолей более 50% и муниципальными предприятиями закуплены товары на сумму 13 млрд 676 млн сомов, услуги на сумму 1 млрд 240 млн сомов, работы на сумму 2 млрд 327 млн сомов и консультационные услуги на сумму 1 млн 166 тыс. сомов.