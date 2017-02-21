Лучший защитник России — дипломат Нургазы Кемелбаев о Чуркине

21 февраля 2017, 11:50 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Бывший посол СССР в странах Африки, первый посол Советского Союза - выходец из Кыргызстана, экс-ректор Дипакадемии КР Нургазы Кемелбаев считает, что Виталий Чуркин был лучшим защитником интересов России.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.

По словам Кемелбаева, кончина Чуркина - невосполнимая утрата не только для России, но и для всего мира.

"Мы встречались в Дипломатической академии в Москве, когда я учился на курсах. Профессионал высокого класса, лучший защитник российских интересов, борец за мир и дипломат, с которым считались во всем мире, - все это о Виталие Чуркине. Соболезную его семье и народу России", - сказал дипломат.

Он отметил, что ему российский дипломат запомнился как очень отзывчивый и жизнерадостный человек.