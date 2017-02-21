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Лучший защитник России — дипломат Нургазы Кемелбаев о Чуркине

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411239-ru.html

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21 февраля 2017, 11:50       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Бывший посол СССР в странах Африки, первый посол Советского Союза - выходец из Кыргызстана, экс-ректор Дипакадемии КР Нургазы Кемелбаев считает, что Виталий Чуркин был лучшим защитником интересов России.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.
По словам Кемелбаева, кончина Чуркина - невосполнимая утрата не только для России, но и для всего мира.
"Мы встречались в Дипломатической академии в Москве, когда я учился на курсах. Профессионал высокого класса, лучший защитник российских интересов, борец за мир и дипломат, с которым считались во всем мире, - все это о Виталие Чуркине. Соболезную его семье и народу России", - сказал дипломат.
Он отметил, что ему российский дипломат запомнился как очень отзывчивый и жизнерадостный человек.

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