Панкратов: экспорт товаров в Россию — это для КР рабочие места и снижение миграции

21 февраля 2017, 11:55 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Экспорт товаров в Россию обеспечивает кыргызстанцев работой и сокращает миграцию, заявил вице-премьер КР Олег Панкратов на международной конференции "Россия - Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".

По его словам, товарооборот с РФ составляет примерно 20 процентов (более 1 миллиарда долларов в прошлом году) от всего внешнеторгового оборота Кыргызстана, но без учета золота доля вырастает до 40 процентов.

"Товарооборот с Россией очень важен. Мы экспортируем одежду (34 процента) и сельхозсырье (36,5). Наиболее крупные статьи импорта - нефтепродукты, черный и цветные металлы и продукты химической промышленности", - сообщил вице-премьер.

Панкратов добавил, что благодаря экспорту продукции легкой промышленности и сельского хозяйства появляются рабочие места и соответственно сокращаются потоки трудовой миграции.

В международной конференции принимают участие официальные представители Кыргызстана и России, бизнесмены.