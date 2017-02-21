Абдылдаев соболезнует МИД РФ в связи с кончиной Виталия Чуркина

21 февраля 2017, 12:09 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев направил соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову в связи со смертью постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Кыргызстана.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

"Разделяя горечь и боль тяжелой утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким Виталия Чуркина и всему коллективу Министерства иностранных дел России", - говорится в телеграмме Абдылдаева.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006-го занимал пост постпреда России при ООН. Был награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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