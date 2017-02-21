Первый замгенпрокурора К.Токтогулов объяснил, почему в представлении уволить Сарпашева стоит его подпись, а не генпрокурора

21 февраля 2017, 11:47 Комментарии

Первый заместитель генерального прокуратура Кылычбек Токтогулов объяснил АКИpress, почему в представлении на имя премьер-министра с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должностипредседателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева стоит его подпись, а не подпись генерального прокурора Индиры Джолдубаевой. "По Конституции прокуратура осуществляет надзор за органами исполнительной власти, и это направление по приказу генерального прокурора возложено на меня", - пояснил К.Токтогулов.

Ранее сообщалось, что 8 февраля 2017 года Генеральная прокуратура направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.

Основанием для такого прокурорского реагирования послужило письменное указание председателя ГРС Т.Сарпашева Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, ул.Скрябина, 45-45а.

По данным Генпрокуратуры, действие определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года было приостановлено определением Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года.

Председатель экспертного совета координационного совещания правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Кайрат Осмоналиев 17 февраля сообщил, что определение судебной коллегии Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года о приостановлении решения Межрайонного суда от 25 июня 2014 года является поддельным.

В пресс-службе Верховного суда сообщили АКИpress, что в дате определения Бишкекского городского суда произошла ошибка - следует читать не 2 ноября 2016 года, а 31 октября 2016 года.