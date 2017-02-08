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Государство сэкономило 9 млрд сомов от проведения госзакупок на веб-портале

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gosuda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411235-ru.html

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21 февраля 2017, 11:34       Комментарии

В 2016 году закупающие организации провели 44 тыс. 70 конкурсов, включая метод прямого заключения договора на сумму 43 млрд 520 млн сомов. Об этом на пресс-конференции сказал директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев.
Он отметил, что сумма экономии государственных средств по итогам прошлого года от проведения госзакупок на веб-портале составила 9 млрд 131 млн 195 тыс. сомов.
"По сравнению с показателями 2015 года, в 2016 году количество проведенных конкурсов, закупающими организациями выросло на 33 тыс. 850. Отмечу, что по закону о госзакупках участникам закупок выступают не только госорганы, но и госпредприятия и акционерные общества с долей государства 50% и более. Только экономия по республиканскому и местному бюджетам в 2016 году составила 4,7 млрд сомов", — проинформировал Даникеев.

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