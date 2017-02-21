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Минтранс обещает завершить ремонт дороги Балыкчы – Чолпон-Ата к началу турсезона

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mintra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411234-ru.html

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На 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - Минтранс

21 февраля 2017, 11:55       Комментарии

На автодороге Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду продолжаются строительные работы в виде устройства насыпи и строительство мостов и труб с 23 по 38 км и с 83 по 92 км. Об этом сообщил постоянный инженер ОсОО "Кыргыз трек" Урмат Жапаров.
Погода на Иссык-Куле ясная и те строительные работы которые можно проводить в зимнее время для подготовки трассы к асфальтобетонным работам осуществляются строителями автодороги.
"К началу туристического сезона ремонт автодороги Балыкчы – Корумду будет завершен на тех участках, где в прошлом году были начаты работы и не были завершены. Дано задание подрядчику по составлению рабочего плана по осуществлению работ в текущем году, а также проводилась работа по определению дебиторской и кредиторской задолженности и инвентаризация выполненных работ в прошлом году с целью определения оставшейся работы в текущем году. В планы входят скорейшее завершение строительства автодороги Балыкчы – Корумду. Мы хотим завершить все работы по асфальтированию к началу турсезона", – сказал министр транспорта.

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