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MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411233-ru.html

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21 февраля 2017, 11:37       Комментарии

Лидер по покрытию мобильной связью населенной территории страны, компания MegaCom, продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей территории Кыргызстана.
Так, за прошедший месяц на перевале Алабель, который находится в Таласской области, с запуском современной базовой станции появилась мобильная связь от MegaCom. В значительной степени был улучшен сигнал благодаря расширению сети и установке новых базовых станций в городах Ош и Талас, а также в селе Жайыл Чуйской области. Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в 6 областях страны:
Чуйская область: г. Бишкек, с. Джер-Казар, с. Нижний Норус, с. Джекен, с. Федоровка, с. Беш-Орюк, с. Арал Ближний, с. Арал Дальний, с. Белек, с. Интернациональное, с. Кайырма, с. Кош-Кашат, с. Кошой, с. Ленин-Джол, с. Чон-Джар, с. Шамшы, с. Ак-Бешим, с. Калыгул, с. Садовое, с. Арал и с. Жайыл
Иссык-Кульская область: г. Балыкчи
Нарынская область: с. Казыбек, с. Кара-Булун, с. Ак-Талаа (им. Калинина), с. Джаны-Кюч, с. Кара-Суу, с. Оттук, с. Эчки-Башы
Таласская область: с. Ак-Башат, с. Кайнар, с. Кек-Сай и с. Кек-Таш
Джалал-Абадская область: г. Джалал-Абад
Ошская область: г. Ош, с. Арал, с. Фрунзе, с. Нойгут и с. Им. Чапаева
Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
MegaCom – надежный оператор связи.

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