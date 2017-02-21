"Караван экспорта" - Кыргызстан готов выйти на три рынка

21 февраля 2017, 11:29 Комментарии

Министерство экономики подготовило стратегию, как отечественным экспортерам выйти на мировые рынки. Так, составлена программа по трем направлениям - ЕАЭС, ЕС и КНР.

Экспортерам Кыргызстана будет помогать Агентство по продвижению инвестиций и экспорта. Поддержка государства заключается в информировании предпринимателей и трендах за рубежом, какой товар популярен и востребован.

"У нас есть стратегический подход. Прежде всего, это компании не экспортеры, мы будем помогать им стать экспортерами. Кроме того, из пассивных экспортеров планируем сделать активных. А те, кто уже является активным, поможем, если они захотят диверсифицировать внешние рынки или видоизменить продукцию, то агентство, также окажет свои услуги", - сказал заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров.

Помощь агентства предоставляется абсолютно бесплатно, отмечают в ведомстве. Поддержка также будет заключаться в трех направлениях. Это торговое информирование, развитие экспорта и его продвижение.