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"Караван экспорта" - Кыргызстан готов выйти на три рынка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355744_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411232-ru.html

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Positiff: На этой неделе кыргызстанцы отдохнут 23 февраля

21 февраля 2017, 11:29       Комментарии

Министерство экономики подготовило стратегию, как отечественным экспортерам выйти на мировые рынки. Так, составлена программа по трем направлениям - ЕАЭС, ЕС и КНР.
Экспортерам Кыргызстана будет помогать Агентство по продвижению инвестиций и экспорта. Поддержка государства заключается в информировании предпринимателей и трендах за рубежом, какой товар популярен и востребован.
"У нас есть стратегический подход. Прежде всего, это компании не экспортеры, мы будем помогать им стать экспортерами. Кроме того, из пассивных экспортеров планируем сделать активных. А те, кто уже является активным, поможем, если они захотят диверсифицировать внешние рынки или видоизменить продукцию, то агентство, также окажет свои услуги", - сказал заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров.
Помощь агентства предоставляется абсолютно бесплатно, отмечают в ведомстве. Поддержка также будет заключаться в трех направлениях. Это торговое информирование, развитие экспорта и его продвижение.

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