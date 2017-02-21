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Велогонщик Евгений Ваккер выступит на чемпионате Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355689_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411231-ru.html

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21 февраля 2017, 11:33       Комментарии

Кыргызстанский велогонщик Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии, который пройдет с 23 февраля по 4 марта в Бахрейне.
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в настоящее время спортсмен завершает учебно-тренировочные сборы в Алании (Турция) в рамках подготовки к чемпионату Азии.
Отметим, Ваккер выступит в индивидуальной гонке на время с раздельным стартом на 48 км. Гонка пройдет 27 февраля на трассе "Формулы -1" - Gran Prix Bahrein.
Помимо этого, велогонщик выступит 2 марта в групповой гонке на 180 км.
Напомним, Евгений Ваккер является десятикратным призером чемпионатов Азии. На его счету - четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. С 2007 года в восьми чемпионатах Азии подряд Ваккер завоевывал медали. В этом году он намеревается завоевать пятый титул чемпиона Азии.

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