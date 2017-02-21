Адвокат Самакова: Его вина не доказана, все обвинения надуманны

21 февраля 2017, 11:41 Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.

Отметим, что суд перешел к прениям сторон.

По словам адвоката Самакова Учкуна Каримова, вина его подзащитного не доказана, а обвинение надуманно.

"Органы следствия квалифицировали действия моего подзащитного Карганбека Самакова как организатора коррупции, повлекшей тяжкие последствия. А действия его сына Куванычбека, А.Сариева, У.Нурдинова и Э.Койчуманова - в качестве исполнителей коррупции.

Разбирательство в судебном заседании показало, что уголовное дело органами следствия расследовалось с грубейшими нарушениями норм законодательства, предвзято, в одностороннем порядке и явно с обвинительным уклоном. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Самакова указывается, что он, пользуясь тем, что является бывшим депутатом парламента, с декабря 2007 года по октябрь 2008 года в сговоре со своими помощниками, сыном и его друзьями наладил дружеские отношения с Шейхом ОАЭ наследным принцем Сауд Бенсакр Аль Касими, который являлся совладельцем компании RAKEEN DEVELOPMENT. В результате чего Аль Касими и Самаков устно договорились предоставить последнему займ в $15 413 000. Деньги были получены наличными в 2008 году для реализации на окраинах Бишкека ряда инвестиционных проектов. Сам Самаков не отрицает знакомство с принцем, при этом указал, что хотел привлечь зарубежных инвесторов в Кыргызстан для реализации социально-ориентированного проекта, направленного в основном на создание новых рабочих мест и уплаты налогов в местные бюджеты. Ни со стороны органов следствия, ни со стороны представителей гособвинения не были представлены соответствующие договоры займов о получении Самаковым денег от арабских инвесторов или какие-либо банковские платежные документы, свидетельствующие о переводе или получении этих денег", - сказал Каримов.

Он отметил, что даже если деньги были получены Самаковым девять лет назад, со стороны инвесторов за это время должны были быть инициированы судебные иски или претензии о невыполнении взятых обязательств по реализации проектов.