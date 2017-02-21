Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Велогонщик Евгений Ваккер выступит на чемпионате АзииВелогонщик Евгений Ваккер выступит на чемпионате Азии

Адвокат Самакова: Его вина не доказана, все обвинения надуманны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355753_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411230-ru.html

Похожие новости

Первый вице-премьер призвал пострадавших от авиакатастрофы не обращаться за юридическими услугами для выплат компенсаций, потому что государство и есть "адвокат"

Адвокаты просят оправдать Искендербека Айдаралиева

Адвокат по делу Самакова просит оправдать Арстанбека Ногоева

Сторонники Карганбека Самакова считают обвинение экс-депутату необоснованным 

Таможенная служба опровергает все обвинения депутата в коррупции

21 февраля 2017, 11:41       Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.
Отметим, что суд перешел к прениям сторон.
По словам адвоката Самакова Учкуна Каримова, вина его подзащитного не доказана, а обвинение надуманно.
"Органы следствия квалифицировали действия моего подзащитного Карганбека Самакова как организатора коррупции, повлекшей тяжкие последствия. А действия его сына Куванычбека, А.Сариева, У.Нурдинова и Э.Койчуманова - в качестве исполнителей коррупции.
Разбирательство в судебном заседании показало, что уголовное дело органами следствия расследовалось с грубейшими нарушениями норм законодательства, предвзято, в одностороннем порядке и явно с обвинительным уклоном. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Самакова указывается, что он, пользуясь тем, что является бывшим депутатом парламента, с декабря 2007 года по октябрь 2008 года  в сговоре со своими помощниками, сыном и его друзьями наладил дружеские отношения с Шейхом ОАЭ наследным принцем Сауд Бенсакр Аль Касими, который являлся совладельцем компании RAKEEN DEVELOPMENT. В результате чего Аль Касими и Самаков устно договорились предоставить последнему займ в $15 413 000. Деньги были получены  наличными в 2008 году для реализации на окраинах  Бишкека ряда инвестиционных проектов. Сам  Самаков не отрицает знакомство с принцем, при этом указал, что хотел привлечь зарубежных инвесторов в Кыргызстан для реализации социально-ориентированного проекта, направленного в основном на создание новых рабочих мест и уплаты налогов в местные бюджеты. Ни со стороны органов следствия, ни со стороны представителей гособвинения не были представлены  соответствующие  договоры займов  о получении  Самаковым  денег от  арабских инвесторов или какие-либо банковские платежные документы,  свидетельствующие о переводе или получении этих денег", - сказал Каримов.
Он отметил, что даже если деньги были получены Самаковым девять лет назад,  со стороны  инвесторов за это время должны были быть инициированы судебные иски или претензии о невыполнении   взятых  обязательств по реализации проектов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум