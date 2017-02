ИАЦ "Кабар": Рейтинг "Экономической свободы": На правильном ли пути Кыргызстан?

21 февраля 2017, 11:15 Комментарии

В 2017 году Кыргызстан улучшил свою позицию на 7 пунктов в рейтинге американского исследовательского центра "The Heritage Foundation" "Экономическая свобода".

По сравнению с 2016 годом страна улучшила показатели на семь позиций, поднявшись с 96-й на 89-ю строчку. Благодаря этому, страна попала в категорию "относительно свободных" стран мира.

Примечательным является и то, что Кыргызстан в этом году стал вторым государством в регионе в рейтинге экономической свободы, и даже обошел Россию и Узбекистан.

Если обратить внимание, то можно увидеть, что самые высокие баллы Кыргызстан имеет по показателям "Налоговое бремя" – 93.7 балла, "Свобода труда" – 79.8 балла и "Фискальная свобода" – 78.9 балла.

В сравнении с прошлым годом, у Кыргызской Республики улучшились следующие показатели рейтинга - "Свобода предпринимательства" (73.7), "Свобода торговли" (75.3), "Права собственности" (50.9), "Участие правительства" (30.3) и "Монетарная свобода" (68.5).

При этом снизились баллы по показателям "Свобода труда" (79,8) и "Государственные расходы" (55.2).

В 2015 году Кыргызстан в рейтинге "Экономическая свобода" занимал 82 строку и относился к странам преимущественно несвободных государств мира.

О том, что повлияло на улучшение показателей в рейтинге и перспективах для Кыргызстана рассказала представительница аналитического центра "БизЭксперт" Малика Мамтылаева.

По мнению аналитика "БизЭксперт" в этом году Кыргызстан незначительно, но улучшил свою позицию по сравнению с прошлым годом. "Связано это с позитивными изменениями в области защиты прав собственности, государственной неприкосновенности, государственных расходах, а также потому, что индексу удалось охватить фискальную и монетарную свободы, данные для расчёта, которые до сих пор не были доступны", - говорит она.

На это указывают данные индекса "Экономической свободы", где наглядно показаны изменения показателей начиная с 1997 года.

Рис.1

Источник: The Heritage Foundation

Как поясняет М.Мамтылаева, из Индекса экономической свободы можно увидеть, что в рамках ЕАЭС Кыргызстан остаётся наименее экономически свободной страной. Лидером, по ее словам, является Армения, на втором месте – Казахстан, затем – Кыргызстан, Беларусь и замыкает Россия.

Из наблюдений за динамикой индекса с 1995 – 2017гг., эксперт отметила следующие изменения:

1. В 1997г. отмечается резкий рост индекса;

2. С 1997г. после резкого роста динамика остается статичной с малыми незначительными волнообразными колебаниями;

3. Индекс других стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Россия, Казахстан) характеризуется более динамичным ростом с 2016г, а у Кыргызстана рост более слабый и гладкий;

4. В 2016г. отмечается спад показателя, т.к. в экономике Кыргызстана действительно экономический спад.

Рис.2

Источник: The Heritage Foundation

Как видно из Рис.3 в наибольшей степени в Кыргызстане экономической свободе способствуют налоги, свобода труда и свобода торговли. Индекс, говорит она, остается более статичным и не отмечается роста индекса по причине отсутствия положительной динамики:

1. уровня налогового бремени,

2. показателя свободы труда

3. показателя бизнес свободы

Рис.3

Источник: The Heritage Foundation

Относительно возможного воздействия индекса на привлекательность страны эксперт отмечает, что статистический анализ (коэффициент корреляции рангов или коэффициент Спирмена) показал, что в Кыргызстане существует прямая связь между притоком ПИИ и Индексом экономической свободы, но она очень слабая (0,3).

"Следовательно, можно заключить, что данный индекс слабо влияет на инвестиционную привлекательность нашей страны", - говорит аналитик "БизЭксперт". Ссылаясь на экспертов в области инвестиций, М.Мамтылаева говорит, что наибольший вес в принятии инвестиционных решений имеют такие факторы как:

1. Репатриация капитала

2. Политическая стабильность

3. Коррупция

4. ВВП

5. Doing Business

"Таким образом, инвесторы принимают во внимание мировые рейтинги, которые являются отражением ситуации в стране. Но предприниматели из группы индексов выбирают для себя наиболее приоритетные, куда, как мы видим, индекс экономической свободы не входит. Но это не означает, что мы должны игнорировать его, а даже наоборот альтернативные измерители уровня экономической стабильности и благополучия позволят проводить сравнения и анализ, который поможет выявить пробелы в национальной экономике", - пояснила М.Мамтылаева.

Наблюдения за индексами Беларуси, России и Кыргызстана показывают на противоречие между индексом экономической свободы и экономической обеспеченности государств:

1. Беларусь по своей географической и экономической сущности более независима нежели Кыргызстан, т.к. имеет прямой выход на Западные рынки, территориально ближе к Европейскому Союзу (крупный рынок сбыта с отличной покупательской способностью), а Кыргызстан географически изолирован от Западных рынков, имеет логистические барьеры при грузопотоке из Запада, т.к. должен проходить через территорию как минимум 2-х государств;

2. Кыргызстан экономически слабее нежели Россия и Беларусь, а по рейтингу экономической свободы Кыргызстан стоит выше Беларуси на 15 позиций, а России – на 25 позиций;

"Эти противоречия приводят к мысли, что данный рейтинг больше является репутационным", - говорит она.

На вопрос относительно того, помогут ли Кыргызстану изменения в налоговом кодексе и создаваемые условия правительством в будущем добиться еще больших положительных результатов, которые помогут подняться в рейтингах аналитик считает:

"В отношении всего Налогового кодекса будет непрофессионально комментировать, поэтому только отдельный участок Налогового кодекса мы можем выделить. Мы бы хотели отметить налоговую политику в отношении СЭЗ (Свободные экономические зоны). Учитывая потерю таможенных преференций для СЭЗ в рамках ЕАЭС, то Кыргызстан должен был отреагировать на адаптацию субъектов СЭЗ к новым условиям подобно Беларуси, которая ввела дополнительные преференции, чтобы компенсировать потерю таможенных преференций в рамках ЕАЭС. Казахстан в рамках своей политики поддержки субъектов СЭЗ ввела дифференцированный подход в предоставлении льгот субъектам СЭЗ в зависимости от своих стратегических целей и приоритетов. Например, для участников СЭЗ "Парк инновационных технологий" существует дополнительный пакет налоговых льгот, что дает возможность развитию научно-техническому потенциалу государства", - заключила аналитик "БизЭксперт" М.Мамтылаева.

Эрмек Абдрисаев,

ИАЦ "Кабар"