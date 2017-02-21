В Бишкеке проходит конференция, приуроченная 25-летию установления дипотношений КР и РФ

21 февраля 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Бишкеке проходит международная конференция "Россия-Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)". Мероприятие приурочено 25-летию со дня установления дипломатических отношений России и Кыргызстана.

В конференции принимают участие вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, посол РФ в КР Андрей Крутько, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по обороне Виктор Заварин, министр образования Гульмира Кудайбердиева, депутаты Марат Аманкулов, Тынчтыкбек Шайназаров, Ирина Карамушкина и Бахадыр Сулейманов. Также эксперты и аналитики двух стран.

Фото Романа Гайнанова