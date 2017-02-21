Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Планируется визит Атамбаева в Россию — вице-премьер КРПланируется визит Атамбаева в Россию — вице-премьер КРИАЦ "Кабар": Рейтинг "Экономической свободы": На правильном ли пути Кыргызстан?ИАЦ "Кабар": Рейтинг "Экономической свободы": На правильном ли пути Кыргызстан?

В Бишкеке проходит конференция, приуроченная 25-летию установления дипотношений КР и РФ

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411228-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке 6-7 марта состоится межправсовет ЕАЭС под председательством КР

В Бишкеке за 2016 год отстрелили почти 14 тыс бродячих животных

В Бишкек привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери

В центре Бишкека при пожаре в доме погибла женщина

На 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - Минтранс

21 февраля 2017, 11:19       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Бишкеке проходит международная конференция "Россия-Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)". Мероприятие приурочено 25-летию со дня установления дипломатических отношений России и Кыргызстана.
В конференции принимают участие вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, посол РФ в КР Андрей Крутько, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по обороне Виктор Заварин, министр образования Гульмира Кудайбердиева, депутаты Марат Аманкулов, Тынчтыкбек Шайназаров, Ирина Карамушкина и Бахадыр Сулейманов. Также эксперты и аналитики двух стран.
Фото Романа Гайнанова

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум