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В 2016 году товарооборот между КР и РФ составил более 1 млрд долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411227-ru.html

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21 февраля 2017, 11:29       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В 2016 году товарооборот между Кыргызстаном и Россией составил 1 млрд 50 млн долларов. Об этом на международной конференция "Россия-Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)" сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
По его словам, общий внешний товарооборот Кыргызстана составил 5 млрд 467 млн долларов.
"Получается, что товарооборот с Россией составляет 1/5 часть из общего числа. Если не брать во внимание экспорт золота, то эта цифра составляет 40%. Основными ветвями экспорта является поставка одежды и ее принадлежностей и продовольственные товары. С другой стороны экспорт нефтепродуктов составил 36%, продовольственные – 13%, черный и цветной металл – 12,5%, химические продукты – 9,7%", - отметил он.
Также Олег Панкратов рассказал, что дипломатические отношения между КР и РФ были установлены 20 марта 1992 года.
"Я бы хотел отметить, что за 25 лет между двумя странами было заключено 200 соглашений. Немаловажным остается контакт между главами государств, глав правительство двух стран. Мы рады, что в этом месяце ожидает визит Президента России Владимира Путина. Прорабатывается вопрос визита Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаев в Россию", - добавил он.

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