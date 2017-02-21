Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Планируется визит Атамбаева в Россию — вице-премьер КРПланируется визит Атамбаева в Россию — вице-премьер КРИАЦ "Кабар": Рейтинг "Экономической свободы": На правильном ли пути Кыргызстан?ИАЦ "Кабар": Рейтинг "Экономической свободы": На правильном ли пути Кыргызстан?

Плюсов больше — посол России о вступлении Кыргызстана в ЕАЭС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411226-ru.html

Похожие новости

"Караван экспорта" - Кыргызстан готов выйти на три рынка

Планируется визит Атамбаева в Россию — вице-премьер КР

ИАЦ "Кабар": Рейтинг "Экономической свободы": На правильном ли пути Кыргызстан?

В рамках предстоящего визита президента России В.Путина планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества, - посол А.Крутько

В КРСУ состоится концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России

21 февраля 2017, 11:19       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Для перечисления плюсов, которые получил Кыргызстан после вступления в Евразийский экономической союз, не хватит пальцев, заявил посол РФ в КР Андрей Крутько на международной конференции "Россия - Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".
Дипломат рассказал, что на днях в Кыргызстан приедет российский лидер Владимир Путин, а через неделю после этого в Бишкеке пройдет заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза.
"Невозможно строить двусторонние отношения без многосторонних. В этом году будем отмечать трехлетие вступления в ЕАЭС. Есть много вопросов по вступлению, но для всех объективных наблюдателей плюсов больше", - сказал дипломат.
Он отметил, что если бы Кыргызстан отказался от вступления, то даже "говорить не хочется, какие могли быть негативные последствия для экономики".
"Пальцев не хватит перечислить плюсы. Например, преимущества, которые получили мигранты. Также недавно на кыргызско-российской межправительственной комиссии было принято решение об увеличении импорта из Кыргызстана", - отметил Крутько.
Дипломат добавил, что в России пройдут Дни культуры Кыргызстана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум