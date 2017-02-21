Плюсов больше — посол России о вступлении Кыргызстана в ЕАЭС

21 февраля 2017, 11:19 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Для перечисления плюсов, которые получил Кыргызстан после вступления в Евразийский экономической союз, не хватит пальцев, заявил посол РФ в КР Андрей Крутько на международной конференции "Россия - Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".

Дипломат рассказал, что на днях в Кыргызстан приедет российский лидер Владимир Путин, а через неделю после этого в Бишкеке пройдет заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза.

"Невозможно строить двусторонние отношения без многосторонних. В этом году будем отмечать трехлетие вступления в ЕАЭС. Есть много вопросов по вступлению, но для всех объективных наблюдателей плюсов больше", - сказал дипломат.

Он отметил, что если бы Кыргызстан отказался от вступления, то даже "говорить не хочется, какие могли быть негативные последствия для экономики".

"Пальцев не хватит перечислить плюсы. Например, преимущества, которые получили мигранты. Также недавно на кыргызско-российской межправительственной комиссии было принято решение об увеличении импорта из Кыргызстана", - отметил Крутько.

Дипломат добавил, что в России пройдут Дни культуры Кыргызстана.