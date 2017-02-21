Планируется визит Атамбаева в Россию — вице-премьер КР

21 февраля 2017, 11:25 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Прорабатывается вопрос визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Россию, сообщил вице-премьер КР Олег Панкратов на международной конференции "Россия - Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее" в Бишкеке.

По его словам, у Кыргызстана с Россией налажены контакты на всех уровнях, в том числе на высшем. Более того, главы государств поддерживают контакты на регулярной основе.

"Скоро Кыргызстан посетит президент России Владимир Путин. Также прорабатывается вопрос организации визита главы Кыргызстана в РФ", - сообщил вице-премьер.

Однако он не уточнил статус, сроки и повестку готовящегося визита.

На конференции обсуждают роль и значение кыргызско-российского сотрудничества в сферах укрепления региональной безопасности, противодействия современным угрозам и вызовам стабильности в Центральной Азии; основные направления, проблемы и перспективы экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, включая участие в интеграционных проектах в рамках ЕАЭС, и другое.