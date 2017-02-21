Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Введено ограничение для проезда транспорта на посту Сосновка и поста Кара-КульВведено ограничение для проезда транспорта на посту Сосновка и поста Кара-Куль10.59: я обалдела, когда темнокожий парень начал танцевать кара жорго10.59: я обалдела, когда темнокожий парень начал танцевать кара жорго

На постах Сосновка и Кара-Куль временно ограничен проезд из-за спуска лавин

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411224-ru.html

Похожие новости

Введено ограничение для проезда транспорта на посту Сосновка и поста Кара-Куль

Горняки помогут жителям районов на юге страны, пострадавшим от лавин

Горняки помогут жителям Чон-Алайского и Чаткальского районов, пострадавших от лавин

Медакадемия построит собственную клинику

Медакадемия КР построит собственную клинику

21 февраля 2017, 11:07       Комментарии

На постах Сосновка и Кара-Куль временно ограничен проезд из-за спуска лавин. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог. По ее данным, ранее образовавшаяся пробка на 218-220 км автодороге Бишкек-Ош была ликвидирована. Проезд открыт.
"Но в связи с артобстрелом по принудительному спуску лавин введено ограничение на постах Сосновка (с северной стороны) и Кара-Куль", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум