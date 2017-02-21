21 февраля 2017, 11:07 Комментарии

На постах Сосновка и Кара-Куль временно ограничен проезд из-за спуска лавин. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог. По ее данным, ранее образовавшаяся пробка на 218-220 км автодороге Бишкек-Ош была ликвидирована. Проезд открыт.

"Но в связи с артобстрелом по принудительному спуску лавин введено ограничение на постах Сосновка (с северной стороны) и Кара-Куль", - говорится в сообщении.