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Горняки помогут жителям районов на юге страны, пострадавшим от лавин

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355748_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411223-ru.html

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На автодороге Бишкек-Ош и в горных районах страны по-прежнему лавиноопасно

Жителю Беловодска пришел счет за свет на 2 млн сомов — по ошибке

21 февраля 2017, 10:48       Комментарии

Горняки, работающие в Чон-Алайском и Чаткальском районах, окажут помощь местным жителям в преодолении чрезвычайной ситуации. Об этом заявили десятки компаний-недропользователей, которые провели совместное собрание.
Как известно, в Чон-Алайском и Чаткальском районах в связи с обильными осадками случилось несколько чрезвычайных происшествий, повлекших человеческие жертвы, гибель скота, разрушения домов, завал дорог.
На собрании решено оказать посильную помощь местному самоуправлению и населению пострадавших от осадков районов в виде предоставления спецтехники для расчистки дорог от снега и топлива (солярка, уголь).
В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования КР отмечают, что ряд недропользователей ежегодно добровольно предоставляют свои силы и средства для органов местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях.

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