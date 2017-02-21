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Отбор Кубка АФК: Сегодня в Оше "Дордой" сыграет с таджикским "Хосилотом"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355745_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411222-ru.html

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21 февраля 2017, 10:55       Комментарии

Сегодня, 21 февраля в 15.00 бишкекский "Дордой" сыграет с таджикистанским "Хосилотом" в рамках квалификации Кубка АФК. Матч пройдет на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше.
Как сообщает футбольный клуб "Дордой", вчера состоялась перед матчевым совещанием представителей футбольных клубов "Дордой" и "Хосилот", где были определены цвета формы. В частности, дордоевцы выйдут на поле в футболках желтого цвета и синих шортах. Соперники облачатся в оранжевые и красные цвета.
В пред матчевой пресс-конференцией тренер "Дордоя" Мурат Джумакеев отметил, что его команда проанализировала игру "Хосилота" в первом раунде квалификации, сделала соответствующие выводы и подготовилась к матчу. "Мы изучили соперника. Наша задача - выйти в групповой этап", - сказал он.
В свою очередь главный тренер "Хосилота" Махмаджон Хабибулоев сказал, что у команды есть все статистические данные "Дордоя" и даже запись с последнего матча с "Балканом" (Туркменистан). "Надеюсь, игра будет не менее интересной", - добавил он.
Напомним, команды борются за единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК. Ранее команды в двух матчевых противостояниях обыграли своих соперников. В частности, вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой" одолел "Балкан", а серебряный призер Таджикистана "Хосилот" - чемпиона Афганистана "Шахин Асмаи".
Ответная встреча состоится 28 февраля в Таджикистане на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

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