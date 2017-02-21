В МАМ рассказали о переносе аэропорта Оша на новое место

21 февраля 2017, 10:48 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Новое место для переноса аэропорта г.Ош еще не выделено. Об этом сегодня агентству "Кабар" сообщили в аэропорту "Манас".

Отметим, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов в ходе встречи с жителями Сарайского айыл окмоту Кара-Сууского района Ошской области информировал о разработке проекта по переносу международного аэропорта в Оше в другое место. По его словам, международный аэропорт в Оше не соответствует современным требованиям, поэтому в Мадынском айыл окмоту выделяется 500 гектаров земли на строительство нового аэропорта. Ошский аэропорт был построен в 1962 году. Пассажиропоток составляет 200 человек в час.

По данным аэропорта, это не однодневное дело. Во-первых, участок на это еще не выделен. Во-вторых, для того, чтобы построить этот аэропорт, нужны огромные средства. Кроме этого, нужно провести проверку земли, то есть, позволяет ли грунт строить аэропорт на этом месте. Все это нужно проверить. И только после этого, уже можно говорить о переносе аэропорта.

В аэропорту отметили, что это большой стратегический проект, который еще не запущен. "Юридически ничего нет, это все пока только на словах", - отметил в МАМ.