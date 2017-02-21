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В ходе визита В.Путина в КР будет дана оценка сотрудничеству двух стран в течение 25 лет – посол

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-khode-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411220-ru.html

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21 февраля 2017, 10:53       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В ходе визита Президента России Владимира Путина в Кыргызстане будет дана оценка сотрудничеству КР и РФ в течение 25 лет, в частности того, чего достигли стороны и что предстоит сделать. Об этом на международной конференции "Россия-Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)" сообщил посол России в Кыргызстане Андрей Крутько.
По его словам, на повестке дня визита В. Путина в Кыргызстан стоит широкий спектр вопросов.
"Это наше двустороннее сотрудничество, торгово-экономическое, гуманитарное и военно-политическое сотрудничество. Через неделю после отъезда главы РФ в Бишкеке состоится заседание межправсовета ЕАЭС. Хочу напомнить, что в этом году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС. И это сопряжение двустороннего и многостороннего развития является символом нашей эпохи. Также в этом году мы будем отмечать трехлетие со дня вступления Кыргызстана в ЕАЭС. На этот счет много споров со стороны объективных наблюдателей и аналитиков, но плюсов больше. Если представить, что если бы Кыргызстана отказался вступать в этот союз, то худших последствий мы не смогли мы перечесть", - сказал он.
Также А.Крутько отметил, что постепенно страны ЕАЭС преодолевают те последствия, которые появились в результате глобального кризиса.
"Что же касается последствий Кыргызстана в ЕАЭС, то плюсы невозможно перечесть даже на пальцах обоих рук. Это и преимущества, которые получили работники из Кыргызстана, трудящиеся в России. Кроме того, в 2016 году товарооборот между КР и РФ увеличился, особенно в области экспорт агропромышленной продукции", - добавил он.

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