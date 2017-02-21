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В Бишкеке за 2016 год отстрелили почти 14 тыс бродячих животныхВ Бишкеке за 2016 год отстрелили почти 14 тыс бродячих животныхНа постах Сосновка и Кара-Куль временно ограничен проезд из-за спуска лавинНа постах Сосновка и Кара-Куль временно ограничен проезд из-за спуска лавин

Введено ограничение для проезда транспорта на посту Сосновка и поста Кара-Куль

Источник:
http://kabar.kg/news/vvedeno-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411219-ru.html

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Дорога Бишкек–Ош открыта для проезда

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21 февраля 2017, 11:09       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Введено ограничение для проезда автотранспорта на посту Сосновка с северной стороны и поста Кара-Куль в связи с принудительным спуском лавин, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
"Пробка, образовавшаяся из-за низкой культуры вождения водителей, ликвидирована на 223-224 км автодороги Бишкек-Ош. Проезд открыт. Но в связи с производством артобстрела по принудительному спуску лавин введено ограничение на посту Сосновка с северной стороны и поста Кара-Куль", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 20 февраля 2017 года днем в 16 часов после артобстрелов на 223-224 км сошли снежные лавины общим объемом 14 тыс 400 кубометров, вследствие чего автодорога Бишкек-Ош временно была закрыта. По очистке автодороги от лавин были задействованы 2 единицы автопогрузчика, Унимог, Ротор и самосвал МАЗ, а также 12 человек рабочих.
Ночью, 21 февраля в 01:30 после очистки лавин дорога вновь была открыта, но скопившиеся автотранспортные средства не соблюдая правила дорожного движения с 218 км по 220 км, не становясь в ряд позади автомашин, объезжая становились рядами и создали 3-4 рядовую пробку, тем самым не давая встречным автотранспортным средствам проехать по своей полосе. Вследствие этого была создана искусственная пробка, которую с помощью работников ДЭП№23 Минтранса и трех сотрудников патрульной милиции, отрегулировали и дали проезд автотранспортным средствам.

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