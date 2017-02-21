В Бишкеке 6-7 марта состоится межправсовет ЕАЭС под председательством КР

21 февраля 2017, 11:12 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Бишкеке 6-7 марта состоится межправительственный совет ЕАЭС под председательством премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Об этом на международной конференции "Россия-Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)" сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

"Я бы хотел отметить о взаимоотношении КР и РФ в области улучшения пребывания граждан Кыргызстана в России. В этой отрасли важную роль сыграло вступление Кыргызстана в ЕАЭС. Наши граждане в России на сегодня являются полноценными участниками рынка труда РФ", - сказал он.

Также вице-премьер-министр обратил внимание на проблему, которая по сей день остается нерешенной.

"Я бы хотел воспользоваться случаем и обратиться к российской стороне по "черному списку", в котором оказались кыргызстанцы, уличенные в мелких административных нарушениях, совершенных до вступления республики в ЕАЭС. Мы бы хотели очередной раз обратиться и попросить сделать этот список более либеральным", - добавил О.Панкратов.

Помимо этого, вице-премьер-министр сообщил, что Российско-Кыргызский Фонд развития на сегодня выдал более 202 млн долларов на 667 проектов.