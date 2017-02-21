Снежная блокада в Чаткале: местный житель приютил двоих милиционеров

21 февраля 2017, 10:53 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Из-за снежной блокады дороги к селу Ак-Таш Чаткальского района Джалал-Абадской области до сих пор закрыты, сообщил местный житель Жанарбек Рысдоолотов.

Осадки почти непрерывно шли в регионе с 13 февраля. Высота снега составила 2,5-3 метра. Тогда же был объявлен режим чрезвычайной ситуации в районе. Его сняли 17 февраля.

Рысдоолотов отметил, что у жителей заканчиваются продукты питания.

"Мы не знаем уже, куда убирать снег. Не можем попасть в райцентр или другие села. В магазинах закончились продукты", - рассказал сельчанин.

В селе проживают порядка 179 семей, или 350 человек. Жанарбек отметил, что гуманитарный груз от МЧС довезли до Ала-Буки, но дальше проехать невозможно.

"Слышали, что дорога Чаткал - Ала-Бука открыта, но гуманитарного груза мы не дождались. У меня живут два милиционера, прибывших сюда в командировку. Они не могут уехать уже четвертый день", - говорит Рысдоолотов.

В пресс-службе МЧС отметили, что 17 февраля с объединенного склада МЧС в Оше в сторону Чаткала направились две грузовые автомашины с шифером и продуктами питания.

Однако, сообщили в министерстве, на 68-м километре автодороги Ала-Бука - Каныш-Кыя на перевале Чапчыма разразился буран, была плохая видимость и возникла угроза схода лавины. Машинам пришлось развернуться. Одну временно оставили в Таш-Кумыре, вторую - в селе Терек-Сай.

С улучшением погоды во вторник машины с гуманитарным грузом вновь направились в Чаткальский район.