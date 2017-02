10.59: я обалдела, когда темнокожий парень начал танцевать кара жорго

21 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Речь пойдет не о том, как интересно я живу, а о фильме отечественного производства "В поисках мамы".

В то время как женская половина зала пускала слюни при виде казахского аполлоноподобного актера Тауекеля, нам с друзьями очень приглянулся темнокожий парень, который чертовски здорово танцевал кара жорго.

Там вообще много крутых моментов, ради которых стоит посмотреть фильм. В общем, не буду спойлерить, но в конце я прослезилась.

А еще эту картину покажут не только в Кыргызстане и Казахстане, но и в США.

Главный актер картины рассказал нам, что в будущем хочет стать банкиром и тамадой.

Теперь к другим новостям.

Российский постпред при ООН Чуркин скончался в Нью-Йорке. Кадры выступлений За день до своего 65-летия в Нью-Йорке скончался российский постпред при ООН Виталий Чуркин. Дипломат умер прямо на рабочем месте.

В селе Ат-Баши 17-летний чабан погиб под лавиной. В его поисках участвовали 75 человек. Тело нашли в ночь на 21 февраля и передали родственникам.

Жителю Беловодска пришел счет за электроэнергию на 2 миллиона сомов! Оказалось, что контролер просто ошибся в цифрах.

Кабмин сообщил, что ущерб от авиакрушения в Дача СУ составил 195 миллионов сомов. Правительство решает проблему обеспечения пострадавших жильем и добивается соответствующих выплат от турецкой стороны.

Против водителя авто посольства России, в аварии с участием которого погиб мужчина, возбудили уголовное дело. Идет следствие.

Скайп и памятник агенту 007 — что кыргызстанцы знают об Эстонии Мы выяснили, что кыргызстанцы знают об Эстонии. Мнение жителей было очень интересным. Вы в курсе, что там изобрели Skype и установили первый памятник агенту 007?

"Жигули" на объездной смяли грузовик - погиб водитель-подросток.

Про бензин. Аи-95 нынче продают по 41,2 сома, девяносто второй стоит 38,7. "Дизель" отпускают по 36,5 сома.

Про валюту. Обменные пункты продают доллар за 69,20 сома, а покупают за 69,05. Рубль нынче стоит сом и 19 тыйынов. Тенге - 21 тыйын.

Про погоду: сегодня будет солнечно.

