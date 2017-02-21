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10.59: я обалдела, когда темнокожий парень начал танцевать кара жорго

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411216-ru.html

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21 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Речь пойдет не о том, как интересно я живу, а о фильме отечественного производства "В поисках мамы".
В то время как женская половина зала пускала слюни при виде казахского аполлоноподобного актера Тауекеля, нам с друзьями очень приглянулся темнокожий парень, который чертовски здорово танцевал кара жорго.
Там вообще много крутых моментов, ради которых стоит посмотреть фильм. В общем, не буду спойлерить, но в конце я прослезилась.
А еще эту картину покажут не только в Кыргызстане и Казахстане, но и в США.
Главный актер картины рассказал нам, что в будущем хочет стать банкиром и тамадой.
Теперь к другим новостям.
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