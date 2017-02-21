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В рамках предстоящего визита президента России В.Путина планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества, - посол А.Крутько

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411214-ru.html

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21 февраля 2017, 10:49       Комментарии

В рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, который состоится 28 февраля, планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества. Об этом 21 февраля сообщил посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько. "В этом году мы будем отмечать 25-летний юбилей дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном, и предстоящий визит президента России как раз будет символичен. В рамках визита будут рассмотрены многие вопросы двустороннего сотрудничества и подписаны ряд документов по всем направлениям сотрудничества, и в торгово-экономическом направлении, и в гуманитарном, и техническом, и конечно, в военно-политическом направлении",- отметил он.
Кроме того, посол добавил, что через неделю после визита В.Путина запланировано заседание межправительственного комитета по вопросам ЕАЭС.

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