В рамках предстоящего визита президента России В.Путина планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества, - посол А.Крутько

21 февраля 2017, 10:49 Комментарии

В рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, который состоится 28 февраля, планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества. Об этом 21 февраля сообщил посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько. "В этом году мы будем отмечать 25-летний юбилей дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном, и предстоящий визит президента России как раз будет символичен. В рамках визита будут рассмотрены многие вопросы двустороннего сотрудничества и подписаны ряд документов по всем направлениям сотрудничества, и в торгово-экономическом направлении, и в гуманитарном, и техническом, и конечно, в военно-политическом направлении",- отметил он.

Кроме того, посол добавил, что через неделю после визита В.Путина запланировано заседание межправительственного комитета по вопросам ЕАЭС.