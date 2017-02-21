Группа депутатов Жогорку Кенеша примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Австрии

21 февраля 2017, 10:54 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев ("Ата Мекен"), Иса Омуркулов (СДПК), Рада Туманбаева ("Республика - Ата-Журт") и руководитель Аппарата ЖК Абдыманап Кутушев 23-24 февраля примут участие в XVI зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Вене (Австрия).

Как сообщила пресс-служба ЖК, программа сессии включает в себя рассмотрение вопросы постоянного комитета и трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Зимняя сессия, являясь вторым по значимости событием в календаре ПА ОБСЕ, предоставляет возможность трем общим комитетам провести дискуссии по актуальным вопросам, заслушать отчеты руководящих лиц ОБСЕ и подготовиться к следующей ежегодной летней сессии.

В конце заседания постоянного комитета генеральный секретарь Роберто Монтелла расскажет о подготовке к предстоящим заседаниям ПА ОБСЕ, включая осеннюю сессию ПА ОБСЕ 2018 в Кыргызстане. В рамках которой, в Бишкеке 22-23 марта будут находиться ответственные сотрудники международного секретариата ПА ОБСЕ с первым оценочным визитом.