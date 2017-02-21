Минздрав продолжит требовать закрыть заведение знахаря Зайналиева

21 февраля 2017, 10:41 Комментарии

Министерство здравоохранения продолжит обращаться во все правоохранительные органы по поводу передачи материалов дела в судебные органы для закрытия заведения, где продолжает свою незаконную деятельность знахарь Ашым Зайналиев. Об этом сообщили в Минздраве.

"Министерством здравоохранения не была выдана лицензия Зайналиеву. Закрытие заведения, где осуществляет деятельность "табып", не входит в компетенцию Минздрава, оно предусмотрено постановлением суда. В компетенцию министерства не входит контроль за действиями субъектов предпринимательства, работающих без лицензии", — пояснили в ведомстве.

Напомним, 5 июля 2016 года 56-летняя женщина скончалась в частном медицинском центре после операции по удалению груди. По сигналу станции скорой помощи ГУВД Бишкека было возбуждено уголовное дело. Минздравом 6 июля 2016 года было проведено служебное расследование, материалы которого были переданы в правоохранительные органы. Однако уголовное дело не было передано в суд и прекращено в октябре 2016 года, так как потерпевшая сторона не имела претензий.

В октябре 2016 года по инициативе Министерства здравоохранения вновь возбуждено уголовное дело в отношении Зайналиева по статье 122 УК КР "Незаконное врачевание".