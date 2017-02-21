Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Снежная блокада в Чаткале: местный житель приютил двоих милиционеровСнежная блокада в Чаткале: местный житель приютил двоих милиционеровВ рамках предстоящего визита президента России В.Путина планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества, - посол А.КрутькоВ рамках предстоящего визита президента России В.Путина планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества, - посол А.Крутько

Депутаты ЖК примут участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411211-ru.html

Похожие новости

Группа депутатов Жогорку Кенеша примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Австрии

Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе "Мисс мира"

Праздник элечека с участием 1 000 женщин пройдет в Бишкеке

МИД требует от посольства России присутствия участника ДТП в следствии

День 20 Февраля: Система сдержек и противовесов выдала депутатам путевки заграницу

21 февраля 2017, 10:52       Комментарии

23-24 февраля состоится XVI-зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Вене (Австрия), сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
Зимняя сессия являясь вторым по значимости событием в календаре ПА ОБСЕ, и предоставляет возможность комитетам провести дискуссии по актуальным вопросам, заслушать отчеты руководящих лиц ОБСЕ и подготовиться к следующей ежегодной летней сессии.
"На заседании постоянного комитета с участием глав национальных делегаций будут рассмотрены текущие вопросы, доклады о деятельности по наблюдению за выборами, всех 5 специальных комитетов — по повышению прозрачности и реформированию ОБСЕ; по Беларуси и Молдове; по правилам процедуры и методике работы; и по миграции. Затем генеральный секретарь Р. Монтелла отчитается в том числе по подготовке к предстоящим заседаниям ПА ОБСЕ, включая осеннюю сессию ПА ОБСЕ-2018 в Кыргызстане, в рамках которой, в Бишкеке 22-23 марта будут находиться ответственные сотрудники международного секретариата ПА ОБСЕ с первым оценочным визитом", – говорится в сообщении.
Первый общий комитет начнет свою работу дебатами на тему "Транснациональная безопасность в регионе ОБСЕ: борьба с терроризмом", второй комитет по теме "Управление природными ресурсами, решение вопросов водной безопасности и изменения климата", и третий комитет — "Защита прав человека на фоне растущего популизма".
Зимняя сессия завершится дебатами на общем заседании трех комитетов на тему "Защита прав человека во времена кризиса".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум