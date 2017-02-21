Депутаты ЖК примут участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

21 февраля 2017, 10:52 Комментарии

23-24 февраля состоится XVI-зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Вене (Австрия), сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Зимняя сессия являясь вторым по значимости событием в календаре ПА ОБСЕ, и предоставляет возможность комитетам провести дискуссии по актуальным вопросам, заслушать отчеты руководящих лиц ОБСЕ и подготовиться к следующей ежегодной летней сессии.

"На заседании постоянного комитета с участием глав национальных делегаций будут рассмотрены текущие вопросы, доклады о деятельности по наблюдению за выборами, всех 5 специальных комитетов — по повышению прозрачности и реформированию ОБСЕ; по Беларуси и Молдове; по правилам процедуры и методике работы; и по миграции. Затем генеральный секретарь Р. Монтелла отчитается в том числе по подготовке к предстоящим заседаниям ПА ОБСЕ, включая осеннюю сессию ПА ОБСЕ-2018 в Кыргызстане, в рамках которой, в Бишкеке 22-23 марта будут находиться ответственные сотрудники международного секретариата ПА ОБСЕ с первым оценочным визитом", – говорится в сообщении.

Первый общий комитет начнет свою работу дебатами на тему "Транснациональная безопасность в регионе ОБСЕ: борьба с терроризмом", второй комитет по теме "Управление природными ресурсами, решение вопросов водной безопасности и изменения климата", и третий комитет — "Защита прав человека на фоне растущего популизма".

Зимняя сессия завершится дебатами на общем заседании трех комитетов на тему "Защита прав человека во времена кризиса".