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Гуманитарный груз МЧС застрял в горах из-за бурана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gumani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411210-ru.html

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МЧС: перевал Отмок закрыт из-за сильного бурана

21 февраля 2017, 10:10       Комментарии

Гуманитарный груз МЧС застрял в горах из-за бурана, сообщает пресс-служба ведомства
МЧС направило в айыльные аймаки Чаткал и Каныш-Кыя Джалал-Абадской области 120 шт шифера и продукты питания.
"В связи с тем, что на 68 км автодороги Ала-Бука – Каныш-Кыя на перевале Чапчыма был снежный буран, плохая видимость, оперативной группе МЧС КР под руководством заместителя министра ЧС КР Равшана Рысбаева пришлось развернуться, автомашины с гумгрузом временно приостановлены – первая автомашина в городе Таш-Кумыр, вторая в селе Терек-Сай. 21 февраля, когда погода стабилизировалась, груз продолжил свой путь к пункту назначения", – говорится в сообщении.

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