21 февраля 2017, 10:10 Комментарии

Гуманитарный груз МЧС застрял в горах из-за бурана, сообщает пресс-служба ведомства

МЧС направило в айыльные аймаки Чаткал и Каныш-Кыя Джалал-Абадской области 120 шт шифера и продукты питания.

"В связи с тем, что на 68 км автодороги Ала-Бука – Каныш-Кыя на перевале Чапчыма был снежный буран, плохая видимость, оперативной группе МЧС КР под руководством заместителя министра ЧС КР Равшана Рысбаева пришлось развернуться, автомашины с гумгрузом временно приостановлены – первая автомашина в городе Таш-Кумыр, вторая в селе Терек-Сай. 21 февраля, когда погода стабилизировалась, груз продолжил свой путь к пункту назначения", – говорится в сообщении.