Органы местной власти теперь обязаны принять документы за 30 минут

21 февраля 2017, 10:27 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил стандарты муниципальных услуг. Местные органы власти теперь обязаны принять документы граждан на получение муниципального паспорта, регистрацию, приватизацию или аренду объектов муниципальной собственности за 30 минут.

Сроки обработки документов разные, однако они также ограничены во времени – от 3 часов до 90 дней. А вот выдать уже результат они вновь обязаны за 30 минут.

Более того, все сотрудники органов местного самоуправления, работающие с населением, должны иметь персонифицированные таблички (бейджи) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

С полным списком услуг и возможностями обжалования можно ознакомиться здесь. Постановление вступает в силу через 7 дней после официального опубликования.