Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Начался прием документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судовНачался прием документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судовМЧС Кыргызстана объявило штормовое предупреждениеМЧС Кыргызстана объявило штормовое предупреждение

Органы местной власти теперь обязаны принять документы за 30 минут

Источник:
http://knews.kg/2017/02/organy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411209-ru.html

Похожие новости

Снежная блокада в Чаткале: местный житель приютил двоих милиционеров

В рамках предстоящего визита президента России В.Путина планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества, - посол А.Крутько

Начался прием документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судов

Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе "Мисс мира"

СБ ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России Чуркина

21 февраля 2017, 10:27       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил стандарты муниципальных услуг. Местные органы власти теперь обязаны принять документы граждан на получение муниципального паспорта, регистрацию, приватизацию или аренду объектов муниципальной собственности за 30 минут.
Сроки обработки документов разные, однако они также ограничены во времени – от 3 часов до 90 дней. А вот выдать уже результат они вновь обязаны за 30 минут.
Более того, все сотрудники органов местного самоуправления, работающие с населением, должны иметь персонифицированные таблички (бейджи) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
С полным списком услуг и возможностями обжалования можно ознакомиться здесь. Постановление вступает в силу через 7 дней после официального опубликования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум