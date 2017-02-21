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В пригороде Стокгольма произошли беспорядки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355746_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411208-ru.html

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21 февраля 2017, 10:32       Комментарии

В пригороде Стокгольма Ринкебю вечером в понедельник, 20 февраля, произошли столкновения между участниками беспорядков и полицией, сообщает DW со ссылкой на сайт газеты Aftonbladet.
По ее данным, около 20.18 по местному времени (02.18 вторника по Бишкеку) сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление при попытке задержать возле станции метро находившегося в розыске правонарушителя. В стражей порядка полетели камни, один из полицейских был ранен в руку, после этого полицейские были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, сообщает на своем сайте шведское общественное телевидение SVT. По данным телеканала, точное число вовлеченных в потасовку устанавливается. Цифры колеблются от 30 до 50 человек, пояснили в полиции.
Позднее, неподалеку от места столкновения были подожжены несколько автомобилей. Также разграблен ряд расположенных поблизости магазинов. Aftonbladet уточняет, что пострадали два человека, в том числе владелец одного из бутиков.
После прибытия в район происшествия подкрепления полиции удалось взять ситуацию под контроль, задержанный доставлен в участок.

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