Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Поиски пропавших рыбаков на Иссык-Куле возобновилисьПоиски пропавших рыбаков на Иссык-Куле возобновилисьГуманитарный груз МЧС застрял в горах из-за буранаГуманитарный груз МЧС застрял в горах из-за бурана

Горняки помогут жителям Чон-Алайского и Чаткальского районов, пострадавших от лавин

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gorniaki-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411206-ru.html

Похожие новости

Снежная блокада в Чаткале: местный житель приютил двоих милиционеров

Горняки помогут жителям районов на юге страны, пострадавшим от лавин

Жителю Беловодска пришел счет за свет на 2 млн сомов — по ошибке

Первый вице-премьер призвал пострадавших от авиакатастрофы не обращаться за юридическими услугами для выплат компенсаций, потому что государство и есть "адвокат"

Атамбаев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим из-за лавин

21 февраля 2017, 10:15       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Недропользователи, работающие в Чон-Алайском и Чаткальском районах, окажут помощь местным жителям в преодолении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР.
Как известно, в Чон-Алайском и Чаткальском районах в связи с обильными осадками случилось несколько чрезвычайных происшествий, повлекших человеческие жертвы, гибель скота, разрушения домов, завал дорог и др.
20 февраля 2017 года в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования КР представители нескольких десятков компаний-недропользователей обсудили ситуацию в Чон-Алайском и Чаткальском районах.
"На собрании решено оказать посильную помощь местному самоуправлению и населению пострадавших от осадков районов в виде предоставления спецтехники для расчистки дорог от снега, топлива и т.д. Отметим, что ряд недропользователей ежегодно добровольно предоставляют свои силы и средства для органов местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум