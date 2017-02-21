Горняки помогут жителям Чон-Алайского и Чаткальского районов, пострадавших от лавин

21 февраля 2017, 10:15 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Недропользователи, работающие в Чон-Алайском и Чаткальском районах, окажут помощь местным жителям в преодолении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Как известно, в Чон-Алайском и Чаткальском районах в связи с обильными осадками случилось несколько чрезвычайных происшествий, повлекших человеческие жертвы, гибель скота, разрушения домов, завал дорог и др.

20 февраля 2017 года в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования КР представители нескольких десятков компаний-недропользователей обсудили ситуацию в Чон-Алайском и Чаткальском районах.

"На собрании решено оказать посильную помощь местному самоуправлению и населению пострадавших от осадков районов в виде предоставления спецтехники для расчистки дорог от снега, топлива и т.д. Отметим, что ряд недропользователей ежегодно добровольно предоставляют свои силы и средства для органов местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.