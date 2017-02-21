21 февраля 2017, 10:26 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. МЧС Кыргызстана объявило штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 21 февраля 2017 года в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевал Төө-Ашуу) 121-138, (Ала-Бель, ущелье Чычкан) 198-265км, перевал Көк-Бель 351-365 км, Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 65-90км, Красная Горка-Ак-Таш 1-9км, Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө) 67-94 км, (на участке Ийри-Суу 42-44км), Арал-Миң-Куш 1-10 км, и на автодороге Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу) 45-92км, на автодороге Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Барскоон) и на автодороге Сөөк (60-68км) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

21 февраля ожидается понижение температуры воздуха: ночью в Чуйской долине -8…-13°, в Сокулукском районе и в Таласской долине -10…-15°, днем -2…-7°, в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -5…-10°, днем 0…-5°, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -8…-13°, днем до -2…-7°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -20…-25°, днем -11…-16°, в высокогорных районах ночью -28…-33°, днем -15…-20°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С целью безопасности граждан, снижения материального ущерба, МЧС КР 14 февраля 2017 года была издана телефонограмма и доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочным представителям Правительства в областях, мэрам городов Бишкек и Ош, а также через сотовых операторов с помощью СМС было оповещено население.