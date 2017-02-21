В КРСУ состоится концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России

21 февраля 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) имени Б.Н.Ельцина 21 февраля 2017 года в преддверии Дня защитника Отечества состоится концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выступление организовано посольством РФ в КР и представительством Россотрудничества в КР.

Созданный в 1932 году Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – один из старейших творческих коллективов Вооруженных сил РФ. Он является первым исполнителем таких произведений, как "Севастопольский вальс", "Российский океанский флот", "Заветный камень", "Черное море", "Морское сердце", танец "Яблочко" и многих других.

За время своего существования коллектив провел свыше 30 тысяч успешных выступлений от кубриков и палуб боевых кораблей до главных сцен России. Ансамбль выезжал на гастроли в Польшу, Англию, Бельгию, Данию, Люксембург, Голландию, Австрию, Францию, Швейцарию и Германию.

В программе присутствуют все жанры музыкального и хореографического искусства. Русская и зарубежная классика, старинные матросские и солдатские песни, современные песни о России и Военно-Морском флоте.

Концерты Ансамбля ЧФ характеризуются яркостью, эмоциональностью и лиризмом морской романтики.