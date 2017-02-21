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В КРСУ состоится концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России

Источник:
http://kabar.kg/news/v-krsu-so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411204-ru.html

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Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

21 февраля 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) имени Б.Н.Ельцина 21 февраля 2017 года в преддверии Дня защитника Отечества состоится концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Выступление организовано посольством РФ в КР и представительством Россотрудничества в КР.
Созданный в 1932 году Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – один из старейших творческих коллективов Вооруженных сил РФ. Он является первым исполнителем таких произведений, как "Севастопольский вальс", "Российский океанский флот", "Заветный камень", "Черное море", "Морское сердце", танец "Яблочко" и многих других.
За время своего существования коллектив провел свыше 30 тысяч успешных выступлений от кубриков и палуб боевых кораблей до главных сцен России. Ансамбль выезжал на гастроли в Польшу, Англию, Бельгию, Данию, Люксембург, Голландию, Австрию, Францию, Швейцарию и Германию.
В программе присутствуют все жанры музыкального и хореографического искусства. Русская и зарубежная классика, старинные матросские и солдатские песни, современные песни о России и Военно-Морском флоте.
Концерты Ансамбля ЧФ характеризуются яркостью, эмоциональностью и лиризмом морской романтики.

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