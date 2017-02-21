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Поиски пропавших рыбаков на Иссык-Куле возобновились

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411203-ru.html

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21 февраля 2017, 10:18       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Поиски двоих пропавших на Иссык-Куле рыбаков возобновлены, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Жители села Курменты Тюпского района 1990 и 1982 годов рождения 30 января отправились на озеро ловить рыбу между селами Кутургу и Фрунзе и пропали без вести. К их поискам были привлечены местные жители и спасатели МЧС, которые задействовали эхолот одной из арабских фирм, катер и моторную лодку морской военной базы России. Всего с учетом местных жителей в поисковых работах участвовали 50 человек, однако рыбаков не нашли.
10 февраля с согласия родственников поиски приостановили на 10 дней.
По данным пресс-службы, 20-го числа к поискам привлекли начальников оперативного отдела управления МЧС КР по Иссык-Кульской области, районного отдела МЧС, пятерых спасателей пожарно-спасательной части №15 и двоих милиционеров, но поиски вновь не дали результата. Сегодня пропавших мужчин продолжат искать.

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