Поиски пропавших рыбаков на Иссык-Куле возобновились

21 февраля 2017, 10:18 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Поиски двоих пропавших на Иссык-Куле рыбаков возобновлены, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Жители села Курменты Тюпского района 1990 и 1982 годов рождения 30 января отправились на озеро ловить рыбу между селами Кутургу и Фрунзе и пропали без вести. К их поискам были привлечены местные жители и спасатели МЧС, которые задействовали эхолот одной из арабских фирм, катер и моторную лодку морской военной базы России. Всего с учетом местных жителей в поисковых работах участвовали 50 человек, однако рыбаков не нашли.

10 февраля с согласия родственников поиски приостановили на 10 дней.

По данным пресс-службы, 20-го числа к поискам привлекли начальников оперативного отдела управления МЧС КР по Иссык-Кульской области, районного отдела МЧС, пятерых спасателей пожарно-спасательной части №15 и двоих милиционеров, но поиски вновь не дали результата. Сегодня пропавших мужчин продолжат искать.