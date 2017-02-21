21 февраля 2017, 10:30 Комментарии

С 21 февраля дня начался прием документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судов. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Так, Совет по отбору судей объявил конкурс на вакантные должности судей Жумгалского районного суда Нарынской области (вакантно на 1 место) и Таласского городского суда Таласской области (вакантно 1 место).

Члены Совета по отбору судей утвердили предварительный календарный график конкурсного отбора который продлится до 25 апреля. Прием документов будет осуществятся Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызстана и продлится до 10 марта.