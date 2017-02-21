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Новости Кыргызстана

В пригороде Стокгольма произошли беспорядкиВ пригороде Стокгольма произошли беспорядкиОрганы местной власти теперь обязаны принять документы за 30 минутОрганы местной власти теперь обязаны принять документы за 30 минут

Начался прием документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411202-ru.html

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Органы местной власти теперь обязаны принять документы за 30 минут

В США начались продажи летающего внедорожника

21 февраля 2017, 10:30       Комментарии

С 21 февраля дня начался прием документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судов. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Так, Совет по отбору судей объявил конкурс на вакантные должности судей Жумгалского районного суда Нарынской области (вакантно на 1 место) и Таласского городского суда Таласской области (вакантно 1 место).
Члены Совета по отбору судей утвердили предварительный календарный график конкурсного отбора который продлится до 25 апреля. Прием документов будет осуществятся Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызстана и продлится до 10 марта.

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