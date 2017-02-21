Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Медакадемия КР построит собственную клиникуМедакадемия КР построит собственную клиникуВодители создали огромную пробку на трассе Бишкек — ОшВодители создали огромную пробку на трассе Бишкек — Ош

В Чаткальский район направляется гуманитарная помощь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355742_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411201-ru.html

Похожие новости

Горняки помогут жителям районов на юге страны, пострадавшим от лавин

Горняки помогут жителям Чон-Алайского и Чаткальского районов, пострадавших от лавин

Гуманитарный груз МЧС застрял в горах из-за бурана

Летчики базы "Кант" оказали помощь семье воина-"афганца" из села Люксембург

Атамбаев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим из-за лавин

21 февраля 2017, 9:48       Комментарии

Гуманитарный груз, временно приостановленный в связи со снежным бураном, сегодня 21 февраля направляется в Часткальский район. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР
Напомним, 16 февраля в Джалал-Абадская области, в Чаткалском районе в айыльных аймаках Чаткал и Каныш-Кыя был введен режим ЧС, с улучшением погодных условий 17 февраля режим был снят.
В тот же день спасатели снарядили два большегруза с гуманитарной помощью в виде шифера и продуктов питания.
Однако на 68-м километре автодороги Ала-Бука - Каныш-Кыя, на перевале Чапчыма оперативную группу встретил снежный буран. Спасателям пришлось развернуться и переждать плохую погоду в г. Таш-Кумыр и селе Терек-Сай.
Сегодня, 21 февраля, ситуация на автодороге Ала-Бука - Каныш-Кыя стабилизировалась и гуманитарный груз направился в Чаткальский район.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум