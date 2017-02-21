В Мексике толпа попыталась линчевать подростка по подозрению в убийстве

21 февраля 2017, 10:15 Комментарии

Около ста человек едва не линчевали семнадцатилетнего подростка в мексиканском штате Идальго. Молодого человека заподозрили в совершении убийства, пишет Росбалт.

Разъяренная толпа ворвалась в колледж, где обучается юноша, и вытащила его на улицу, передают местные СМИ.

Подростка спасло от расправы только прибытие полицейских. Сейчас он находится на допросе в отделении прокуратуры. Сведений о его состоянии нет.

В октябре 2015 года жители штата Пуэбла линчевали двух братьев, приняв их за преступников. Их силой забрали из полицейского участка, после чего забили камнями и сожгли.