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В Мексике толпа попыталась линчевать подростка по подозрению в убийстве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355743_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411200-ru.html

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21 февраля 2017, 10:15       Комментарии

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Разъяренная толпа ворвалась в колледж, где обучается юноша, и вытащила его на улицу, передают местные СМИ.
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