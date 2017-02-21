Медакадемия КР построит собственную клинику

21 февраля 2017, 9:51 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Кыргызская государственная медицинская академия (КГМА) имени И.Ахунбаева построит собственную клиническую базу, сообщили в пресс-службе вуза.

В настоящее время по поддержке министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева решается вопрос о выделении земельного участка для её строительства, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование будущей клиники.

Как отмечается, инициатива КГМА и Минздрава находит понимание и со стороны председателя Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению национального парламента Гулкан Молдобековой.

"В вузе действительно нуждаются в собственной клинической базе, так, как качественная подготовка будущих врачей должна проходить только в клиниках, больницах, ЦСМ и других учреждениях практического здравоохранения. Поэтому коллектив КГМА благодарен руководителям вышестоящих организаций за помощь и активное участие в реализации данной идеи", - говорится в сообщении.