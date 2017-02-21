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Медакадемия построит собственную клиникуМедакадемия построит собственную клиникуНа 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - МинтрансНа 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - Минтранс

Медакадемия КР построит собственную клинику

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/u-medakad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411199-ru.html

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21 февраля 2017, 9:51       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Кыргызская государственная медицинская академия (КГМА) имени И.Ахунбаева построит собственную клиническую базу, сообщили в пресс-службе вуза.
В настоящее время по поддержке министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева решается вопрос о выделении земельного участка для её строительства, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование будущей клиники.
Как отмечается, инициатива КГМА и Минздрава находит понимание и со стороны председателя Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению национального парламента Гулкан Молдобековой.
"В вузе действительно нуждаются в собственной клинической базе, так, как качественная подготовка будущих врачей должна проходить только в клиниках, больницах, ЦСМ и других учреждениях практического здравоохранения. Поэтому коллектив КГМА благодарен руководителям вышестоящих организаций за помощь и активное участие в реализации данной идеи", - говорится в сообщении.

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